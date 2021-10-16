Счетчик вакцинации от коронавируса запустили в России

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Россияне смогут узнать о ситуации, связанной с коронавирусом в своем регионе, по тепловой карте. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

— Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно, исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации, — рассказала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Счетчик вакцинации и интерактивная карта опубликованы на сайте.

Статистика обновляется каждый день по категориям: «Вакцинация первым компонентом», «Полная вакцинация», «Уровень коллективного иммунитета».

Каждый желающий может выбрать интересующий его регион и на карте отобразятся: данные по вакцинации, данные по действующим ограничениям, актуальная статистика заболеваемости и смертности.

Индикация на тепловой карте поможет оценить ситуацию и тем, кто планирует поездку в другой регион.

Жителям России необходимо помнить, что вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Первый компонент вакцины от COVID-19 в России введен 51 миллион раз, полная вакцинация выполнена 47,5 миллиона раз, сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с COVID-19, сообщает РИА Новости.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.