Скончался актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский

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На 85-м году жизни скончался народный артист России Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский. Об этом сообщили в столичном театре «Ромэн» в субботу, 16 октября.

— С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский, — рассказали в театре.

О причинах смерти и дате прощания информации пока нет.

Актер родился в 2 января 1937 года в Ташкенте. Его родители являлись работниками Театра оперы и балета имени Алишера Навои. Ташкентский окончил Щепкинское училище.

Он поступил в трупу театра «Ромэн» в 1960 году, где скоро стал одним из ведущих артистов. На его счету более 150 ролей в театре. Кроме того, он выступал как режиссер — поставил спектакли «Цвет вишни», «Закон предков» и «Большая волна Ганга».

Также Ташкентский снялся более чем в десяти фильмах. Широкому зрителю он наиболее знаком по ролям в картинах «Будулай, которого не ждут», «Верный друг Санчо» и «Мой остров синий».

Кроме того, Борис Ташкентский преподавал молодым артистам.