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Сергей Собянин рассказал о реставрации Центрального телеграфа в Москве

Дарья Чентаева

Город
Сергей Собянин рассказал о реставрации Центрального телеграфа в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Никитский переулок, 7с1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил москвичам, как начнется реставрация Центрального телеграфа. Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.

— Скоро начнется реставрация Центрального телеграфа — легендарного здания в центре Москвы. <...>. Телеграфные технологии ушли в прошлое, но здание займет важное место в жизни города. Там откроются общественные пространства, будет кипеть деловая жизнь. А москвичи снова будут назначать встречу под глобусом, — рассказал столичный мэр.

По словам Сергея Собянина, внешне здание будет выглядеть так же, как в начале своей истории — в 1927 году.

До этого Сергей Собянин назвал московскую программу реставрации одной из крупнейших в мире. По его словам, в 2020 году власти Москвы продолжили реализацию программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись на 525 объектах. В марте 2021 года реставрационные работы завершились на 124 из них.

Глава города отметил, что реставрация памятников в столице осуществляется за счет средств городского бюджета, федерального бюджета, частных инвесторов и меценатов.

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