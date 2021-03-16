Сергей Собянин назвал московскую программу реставрации одной из крупнейших в мире

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столичную программу реставрации одной из крупнейших в мире. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы.

По его словам, в 2020 году власти Москвы продолжили реализацию крупнейшей в мире программы реставрации и возрождения памятников архитектуры и других объектов культурного наследия. Работы велись на 525 объектах. В настоящее время реставрационные работы завершились на 124 из них, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин отметил, что реставрация памятников в столице осуществляется за счет средств городского бюджета, федерального бюджета, частных инвесторов и меценатов.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в 2021 году в столице планируют отреставрировать 100 памятников архитектуры, одним из которых станет ГЭС-2, расположенная по адресу Болотная набережная, дом 15, строение 1. На ВДНХ отреставрируют павильоны № 5, 15 и 30. В пятом павильоне отреставрировали 45 люстр-«ромашек» и восстановили живопись в Центральном и Вводном залах павильона. После реставрации в здании откроют Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Кроме того, в столице отреставрируют три жилых дома. Рабочие вернули исторический вид дому Абрикосовых, который расположен по адресу улица Малая Красносельская, дом 7, строение 31. В настоящее время специалисты занимаются интерьерами здания.

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