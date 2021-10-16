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Новак заявил об «иждивенческой» позиции Украины по вопросу газа

Иван Юминов

Политика
Новак заявил об «иждивенческой» позиции Украины по вопросу газа
Фото: roscongress / Александр Уткин

Позиция Украины по газовому вопросу является иждивенческой. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в субботу, 16 октября.

— Ведут себя, как будто им кто-то постоянно что-то должен. Россия должна что-то, Европа должна, США должны. Иждивенческий чисто подход, — рассказал чиновник.

Киев, по его словам, пытается навязать Москве обязательства по использованию их газотранспортной системы и поставкам сырья в Европу. При этом Украина продолжает закупки газа через реверс и переплачивает за это, что вызывает удивление, подчеркнул вице-премьер.

Вопрос заключается в том, почему Украина не берет газ напрямую из России, а платит за него на 20–30 процентов больше, отметил Новак в эфире «России 1».

13 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова выполнять договоренности по транзиту газа, если соответствующие коммерческие предложения поступят со стороны Украины.

На вопрос о том, к кому следует обратиться украинской стороне при желании продлить транзит газа, Песков ответил, что главными адресами Киева являются покупатели топлива в Европе, потому как именно европейские компании могут заключить с Газпромом долгосрочные контракты на поставку газа.

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