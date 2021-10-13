В Кремле дали советы Киеву, которые помогут сохранить транзит газа

Фото: Администрация президента РФ

Россия готова выполнять договоренности по транзиту газа, если соответствующие коммерческие предложения поступят со стороны Украины. Об этом в среду, 13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

На вопрос о том, к кому следует обратиться украинской стороне при желании продлить транзит газа, Песков ответил, что главными адресами Киева являются покупатели топлива в Европе, потому как именно европейские компании могут заключить с Газпромом долгосрочные контракты на поставку газа.

До этого в Минэнерго сообщили, что Россия готова десинхронизироваться с украинской энергосистемой, однако не исключает поставок в будущем. Об этом в среду, 13 октября, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, если Украина, как и в прошлом, столкнется с нехваткой энергетических мощностей из-за недостатков топлива, то российская сторона будет готова оказать помощь. Однако эта помощь будет зависеть от коммерческой стороны вопроса.

В пятницу, 1 октября, представители Газотранспортной системы Украины заявили, что Газпром с 07:00 приостановил перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию. При этом контракт на поставки газа рассчитан на период с 1 октября текущего года по 30 сентября 2022 года в расчете 24,6 миллиона кубических метров в день.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин позже заявил, что два года назад президент Украины Владимир Зеленский отказался от реализации газовых соглашений, которые могли изменить судьбу страны. По его словам, в 2019 году председатель политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук договорился с властями России о поставках на Украину газа по фиксированной цене — 175 долларов. Позже эти договоренности были подтверждены президентом и премьер-министром России. Однако президент Украины отказался от предложенного договора, так как его условий смог добиться не он.