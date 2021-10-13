Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Кремле дали советы Киеву, которые помогут сохранить транзит газа

Полина Долганова

Общество
В Кремле дали советы Киеву, которые помогут сохранить транзит газа
Фото: Администрация президента РФ

Россия готова выполнять договоренности по транзиту газа, если соответствующие коммерческие предложения поступят со стороны Украины. Об этом в среду, 13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

На вопрос о том, к кому следует обратиться украинской стороне при желании продлить транзит газа, Песков ответил, что главными адресами Киева являются покупатели топлива в Европе, потому как именно европейские компании могут заключить с Газпромом долгосрочные контракты на поставку газа.

До этого в Минэнерго сообщили, что Россия готова десинхронизироваться с украинской энергосистемой, однако не исключает поставок в будущем. Об этом в среду, 13 октября, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, если Украина, как и в прошлом, столкнется с нехваткой энергетических мощностей из-за недостатков топлива, то российская сторона будет готова оказать помощь. Однако эта помощь будет зависеть от коммерческой стороны вопроса.

В пятницу, 1 октября, представители Газотранспортной системы Украины заявили, что Газпром с 07:00 приостановил перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию. При этом контракт на поставки газа рассчитан на период с 1 октября текущего года по 30 сентября 2022 года в расчете 24,6 миллиона кубических метров в день.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин позже заявил, что два года назад президент Украины Владимир Зеленский отказался от реализации газовых соглашений, которые могли изменить судьбу страны. По его словам, в 2019 году председатель политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук договорился с властями России о поставках на Украину газа по фиксированной цене — 175 долларов. Позже эти договоренности были подтверждены президентом и премьер-министром России. Однако президент Украины отказался от предложенного договора, так как его условий смог добиться не он.

Читайте также:
газКремльКиев
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Лучше меньше, да лучше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Никита Миронов
Никита Миронов

Лучше вовремя вызвать полицию

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Виноват ли тот самый мальчик

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Живучий вирус трудоголизма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа просчиталась

Все мнения
О проекте