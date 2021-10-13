В Минэнерго заявили, что РФ готова к десинхронизации с энергосистемой Украины

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Россия готова десинхронизироваться с украинской энергосистемой, однако не исключает поставок в будущем. Об этом в среду, 13 октября, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

— В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но на нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют, — рассказал глава министерства в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если Украина, как и в прошлом, столкнется с нехваткой энергетических мощностей из-за недостатков топлива, то российская сторона будет готова оказать помощь. Однако эта помощь будет зависеть от коммерческой стороны вопроса.

В пятницу, 1 октября, представители Газотранспортной системы Украины заявили, что Газпром с 07:00 приостановил перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию.

При этом контракт на поставки газа рассчитан на период с 1 октября текущего года по 30 сентября 2022 года в расчете 24,6 миллиона кубических метров в день.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.