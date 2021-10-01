«Газпром» приостановил перекачку газа в Венгрию через Украину

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Представители Газотранспортной системы Украины сообщили, что российская компания Газпром с семи утра пятницы, 1 октября, приостановила перекачку газового топлива в Венгрию через украинскую территорию.

Несмотря на то, что контракт на поставки газа рассчитан на период с 1 октября текущего года по 30 сентября 2022-го года в расчете 24,6 миллиона кубических метров в день, заявки на транзит топлива не поступали, отметили в компании.

Генеральный директор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что украинские власти ни разу за долгие годы не нарушили своих обязательств перед Венгрией. Он также добавил, что осуществлять поставки газа через Украину было выгодно, потому что это самый короткий путь поставок в Будапешт.

Макогон подытожил, что Газпром использует рычаги давления в политических целях и что доминирующую позицию России по данному вопросу необходимо остановить, передает РИА Новости.

В понедельник, 27 сентября, Газпром и Венгрия заключили договор на поставку газа в течение 15 лет. В рамках реализации соглашения венгерская сторона будет получать четыре с половиной миллиарда кубометров топлива на протяжении этого времени. Большая часть газа будет поступать в Венгрию через Сербию, а остальная — через Австрию.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контракт Венгрии с Газпромом является ударом для Украины, Киев отреагирует на это соответствующим образом.

28 сентября посол Венгрии был вызван в МИД Украины из-за заключенного накануне российско-венгерского газового соглашения. Пресс-секретарь украинского дипведомства Олег Николенко, что венгерского посла вызвали в ведомство, чтобы донести «принципиальную позицию» страны по поводу соглашения Венгрии с российской компанией «Газпром». Подобный договор якобы наносит удар по энергетической безопасности Украины.