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Движение трамваев восстановлено после ДТП на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Движение трамваев восстановлено после ДТП на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Специалистам удалось восстановить движение трамваев на востоке Москвы после столкновения одного из них с автомобилем. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 октября.

— Восстановлено движение трамваев на Открытом шоссе, — отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

16 октября в Дептрансе сообщили, что авария с участием автомобиля и трамвая произошла в Москве. В результате нее на Открытом шоссе с рельсов сошла вторая тележка вагона трамвая по маршруту № 36.

По предварительным данным, водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра при повороте. Установлением подробностей инцидента, как уточнили в ведомстве, занимаются сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия никто не пострадал. При этом трамваи № 13 и 36 временно задерживались на Открытом шоссе.

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