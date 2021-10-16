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Трамвай сошел с рельсов из-за столкновения с автомобилем в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Трамвай сошел с рельсов из-за столкновения с автомобилем в Москве
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе, 15с1 Карта всех событий

Авария с участием автомобиля и трамвая произошла в Москве, в результате нее одна из тележек вагона сошла с рельсов. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 октября.

— Сегодня около 14:00 на Открытом шоссе, 15, произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту № 36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля не убедился в безопасности маневра при повороте. Установлением подробностей инцидента, как уточнили в ведомстве, занимаются сотрудники ГИБДД.

В результате происшествия никто не пострадал. При этом трамваи № 13 и 36 временно задерживаются на Открытом шоссе, их маршруты изменены.

На данных маршрутах курсируют автобусы от Метрогородка до станции метро «Преображенская площадь», отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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