Последняя в этом году церемония развода караулов состоялась в Кремле
Финальная в этом году торжественная церемония развода пеших и конных караулов прошла в Кремле.
— На мой взгляд, сезон был завершен достойно. Если и были малейшие погрешности, когда лошадей мог сбить с толку сильный ветер, то они вряд ли были замечены зрителями, — рассказал служащий кавалерийского почетного эскорта Президентского полка Дмитрий Калайчиди.
Зимой, по его словам, участники церемонии будут готовиться к сезону 2022 года. Тренировки пройдут в закрытом манеже и на Соборной площади, объяснил военнослужащий.
Пандемия коронавируса привела к отмене сезона 2020 года, поэтому в этом году пришлось много работать, уточнил Калайчиди. Лошадей заново приучали не бояться и не реагировать на публику и шумы, заключил он.
Музыканты Президентского оркестра в ожидании следующего сезона могут возобновить концертную деятельность, предположил заместитель главы учреждения, полковник Евгений Никитин. Выступления оркестра, по его словам, запланированы в столичном Доме музыки.
Церемониал развода караулов на Соборной площади Кремля проходит в теплое время года каждую субботу. Сезон 2020 года был пропущен из-за COVID-19, а в июле этого года проведение было поставлено на паузу на три недели, отмечает ТАСС.