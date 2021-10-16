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Последняя в этом году церемония развода караулов состоялась в Кремле

Иван Юминов

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Последняя в этом году церемония развода караулов состоялась в Кремле
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Финальная в этом году торжественная церемония развода пеших и конных караулов прошла в Кремле.

— На мой взгляд, сезон был завершен достойно. Если и были малейшие погрешности, когда лошадей мог сбить с толку сильный ветер, то они вряд ли были замечены зрителями, — рассказал служащий кавалерийского почетного эскорта Президентского полка Дмитрий Калайчиди.

Зимой, по его словам, участники церемонии будут готовиться к сезону 2022 года. Тренировки пройдут в закрытом манеже и на Соборной площади, объяснил военнослужащий.

Пандемия коронавируса привела к отмене сезона 2020 года, поэтому в этом году пришлось много работать, уточнил Калайчиди. Лошадей заново приучали не бояться и не реагировать на публику и шумы, заключил он.

Последняя в этом году церемония развода караулов состоялась в КремлеФото: Александр Авилов / АГН Москва

Музыканты Президентского оркестра в ожидании следующего сезона могут возобновить концертную деятельность, предположил заместитель главы учреждения, полковник Евгений Никитин. Выступления оркестра, по его словам, запланированы в столичном Доме музыки.

Церемониал развода караулов на Соборной площади Кремля проходит в теплое время года каждую субботу. Сезон 2020 года был пропущен из-за COVID-19, а в июле этого года проведение было поставлено на паузу на три недели, отмечает ТАСС.

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