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Отравление метанолом привело к смерти 16 человек в Екатеринбурге

Иван Юминов

Происшествия
Отравление метанолом привело к смерти 16 человек в Екатеринбурге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Отравление спиртом с содержанием метанола привело к гибели 16 человек в Екатеринбурге. Об этом сообщил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев в субботу, 16 октября.

— В Екатеринбурге 16 человек (погибли от отравления метанолом — прим. «ВМ»), — рассказал он.

Предпринимателя, продававшего спирт на розлив на Ботаническом рынке, уже задержали, приводит слова Чукреева ТАСС.

9 октября в СК сообщили, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29 человек. Специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол.

Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2000 единиц изъятых объектов. Следователи задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.

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