Более десяти человек пострадало при ДТП с грузовиком в Нижнем Новгороде

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Столкновение двух автобусов и грузовика в Нижнем Новгороде привело к 15 пострадавшим. Об этом сообщили в областной прокуратуре в субботу, 16 октября.

— По предварительной информации, 15 человек травмированы, им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Участниками аварии стали грузовой автомобиль «Газон», маршрутка и автобус ЛиАЗ. По предварительной информации, водитель ГАЗ врезался в автобус.

ЛиАЗ в свою очередь столкнулся с маршрутным такси ПАЗ. По данным регионального Минздрава, в результате происшествия пострадали 12 человек.

Семь из них получили легкие травмы, остальные — средней тяжести. По факту инцидента прокуратура инициировала проведение проверки, отмечает РИА Новости.

16 октября сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Дагестане. ДТП случилось на 388-м километре автодороги Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе.

По предварительной информации, LADA Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, который ехал из Пятигорска в Махачкалу. Подробности и причины аварии выясняются.