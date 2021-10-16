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Четыре человека погибли в аварии с рейсовым автобусом в Дагестане

Юлия Курганова

Происшествия
Четыре человека погибли в аварии с рейсовым автобусом в Дагестане
Фото: Пресс-служба УМВД Владимирской области

Четыре человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Дагестане. Об этом сообщили в субботу, 16 октября, в региональном МВД.

ДТП случилось на 388-м километре автодороги «Астрахань-Махачкала» в Бабаюртовском районе.

По предварительной информации, LADA Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, который ехал из Пятигорска в Махачкалу.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Подробности и причины аварии выясняются, передает РИА Новости.

Мужчина погиб, врезавшись на автомобиле в дерево на юго-западе Москвы. На Молодцовском проезде 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фиеста», не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От полученных травм он скончался.

14 октября в столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев 2021 года. Таким нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.

При этом в столице с начала 2021 года обнаружили примерно 11 тысяч транспортных средств с прекращенной регистрацией. Передвижение таких автовладельцев по улицам Москвы пресекли сотрудники автоинспекции.

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