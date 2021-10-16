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Человек попал под электричку на Курском направлении МЖД

Иван Юминов

Происшествия
Человек попал под электричку на Курском направлении МЖД
Фото: moscow-live
Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Подольск Карта всех событий

Электрички на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) могут следовать из столицы с задержками из-за инцидента с человеком. Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу, 16 октября.

— На участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД произошло травмирование человека пригородным поездом, по предварительной информации, в результате несанкционированного прохода через пути. На период оказания помощи прогнозируются задержки поездов из Москвы, — говорится в сообщении.

Пассажирам, как подчеркнули в МЖД, следует соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, отмечает агентство городских новостей «Москва».

16 октября в СК сообщили, что поезд причинил смертельные травмы младенцу, которого перевозила через железную дорогу мать в Ленинградской области.

Осмотром места происшествия занимаются следователи и криминалисты. Они допросили очевидцев, родителей и членов локомотивной бригады.

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