МВД задержало подозреваемых по делу о массовом отравлении спиртом в Екатеринбурге

Фото: МВД

Полиция задержала двоих подозреваемых по делу о гибели 18 человек в результате отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых в субботу, 16 октября.

— Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых — местных жителей 1978 и 1967 годов рождения, — рассказал представитель ведомства.

По уточненным данным СК, число скончавшихся в результате инцидента выросло до 18. По версии следствия, метиловый спирт был продан в период с 7 по 14 октября в Чкаловском районе города.

Уголовное дело возбуждено по статье «Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», отмечает ТАСС.

9 октября в СК сообщили, что число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29. Специалисты обнаружили в изъятом алкоголе метанол.

Всего в экспертно-криминалистическое подразделение УМВД России по Оренбургской области, расположенное в городе Орске, поступило около 2000 единиц изъятых объектов. Следователи задержали троих продавцов поддельной алкогольной продукции, из-за которой впоследствии отравились люди.