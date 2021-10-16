«Нашли машину и телефон»: отец пропавшей Саши Спилберг раскрыл детали ее поисков

Фото: instagram.com/sashaspilberg

Удалось найти автомобиль и телефон пропавшей блогерши Саши Спилберг. Об этом сообщил ее отец Александр Балковский.

— По поводу ситуации с Сашей могу сказать, что там точно нет криминала, что радует. Мы нашли ее машину на парковке, нашли телефон, но пока я связаться с ней не могу, — рассказал он в Instagram.

Видео: instagram.com/papa_spilberg

15 октября менеджер Спилберг сообщила о ее исчезновении. По словам представительницы девушки, блогер не выходила на связь три дня.

Менеджер попросила предоставить ей любую информацию о местонахождении Спилберг. В качестве доказательства она прикрепила скриншоты переписки, в которой адресованные блогеру сообщения остаются без ответа.

Подписчики Спилберг восприняли информацию о ее исчезновении по-разному: кто-то выразил искреннее переживание, а кто-то подумал, что происходящее — неудачный пиар.

Позже менеджер блогера разместила в сторис еще один пост, в котором приводится переписка с некоей девушкой. Последняя сообщает, что видела Спилберг на парковке у своего офиса.

Саше Спилберг 23 года. На ее Instagram подписаны 5,1 миллиона человек, на ее канал в YouTube — 6,45 миллиона.