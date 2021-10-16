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Футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку на матче РПЛ

Иван Юминов

Спорт
Футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили потасовку на матче РПЛ
Фото: Twitter / fcsm_official

Футболисты столичных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили потасовку во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 2:2.

Стычка началась после первого тайма. Перед этим случилась перепалка между защитником красно-белых Самуэлем Жиго и хавбеком «Динамо» Арсеном Захаряном.

Желтые карточки в составе «Спартака» получили Жиго, Георгий Джикия и Зелимхан Бакаев. Предупреждения также получили игроки бело-голубых: Захарян, Вячеслав Грулев, Роман Евгеньев, Даниил Фомин, Клинтон Н'Жи и Себастьян Шиманьски.

В составе «Динамо» голами отличились Иван Ордец (19-я минута) и Константин Тюкавин (60-я). «Спартак» ответил мячами Джикии (87-я) и Жиго (90+1).

23 августа сообщалось, что матч чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем» был прерван из-за беспорядков болельщиков. В конце встречи сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов.

Поводом для этого стало то, что полузащитник «Марселя» Димитри Пайет выбросил бутылку в толпу, после того как ее бросил в него один из фанатов. Травмы в результате инцидента получили Пайет, Луан Перес и Маттео Гендузи. Встреча была остановлена при счете 1:0 в пользу «Ниццы».

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