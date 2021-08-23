Матч чемпионата Франции прервали из-за нападения болельщиков на футболистов

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Матч чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем» прерван из-за беспорядков болельщиков.

В конце встречи сотни фанатов выбежали на поле и напали на футболистов. Поводом для этого стало то, что полузащитник «Марселя» Димитри Пайет выбросил бутылку в толпу, после того, как ее бросил в него один из фанатов.

Травмы в результате инцидента получили Пайет, Луан Перес и Маттео Гендузи. Встреча была остановлена при счете 1:0 в пользу «Ниццы», отмечает ТАСС со ссылкой на RMC.

Nice fans throw bottles



Payet lobs one back



All hell breaks loose pic.twitter.com/YvtirkPyc8 — Richie McCormack (@RichieMcCormack) August 22, 2021

16 августа сообщалось, что футболиста Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 в Катаре. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у него только один полный матч.

Главный тренер сборной Валерий Карпин мотивировал свое решение тем, что Дзюба находится «не в лучшей спортивной форме». По его словам, капитана команды выберут в ходе тренировочного сбора.