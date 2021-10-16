XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Движение затруднено на участке МКАД после аварии с тремя автомобилями

Иван Юминов

Происшествия
Движение затруднено на участке МКАД после аварии с тремя автомобилями
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 62-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на участке МКАД, это привело к затруднению движения. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 октября.

— На внутренней стороне 62-го километра МКАД (по направлению к пересечению с проспектом Маршала Жукова) столкнулись три автомобиля, — говорится в сообщении.

Движение транспорта свободно по трем полосам из пяти. Водителям рекомендовано объезжать данный участок, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

16 октября сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Дагестане. ДТП случилось на 388-м километре автодороги Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе.

По предварительной информации, LADA Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, который ехал из Пятигорска в Махачкалу. Подробности и причины аварии выясняются.

Читайте также:
ДТПМоскваМКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте