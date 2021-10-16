Движение затруднено на участке МКАД после аварии с тремя автомобилями

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Россия, Москва, МКАД, 62-й километр Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на участке МКАД, это привело к затруднению движения. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 16 октября.

— На внутренней стороне 62-го километра МКАД (по направлению к пересечению с проспектом Маршала Жукова) столкнулись три автомобиля, — говорится в сообщении.

Движение транспорта свободно по трем полосам из пяти. Водителям рекомендовано объезжать данный участок, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

16 октября сообщалось, что четыре человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Дагестане. ДТП случилось на 388-м километре автодороги Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе.

По предварительной информации, LADA Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, который ехал из Пятигорска в Махачкалу. Подробности и причины аварии выясняются.