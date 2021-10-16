Число отравившихся школьников в Клину выросло до 36

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На лечении в городском округе Клин, предположительно, с ротавирусом, находятся 36 школьников. Об этом сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в субботу, 16 октября.

— Как уточнили в минздраве Московской области, в Клинскую областную больницу поступило 36 обращений от родителей детей по данному факту. 32 ребенка находятся на амбулаторном лечении, — рассказала она.

Этих учащихся, по ее словам, осмотрели врачи на дому и назначили им лечение. Четверо детей находятся в инфекционном отделении Солнечногорской областной больницы в удовлетворительном состоянии. Детям провели необходимую диагностику и также назначили лечение, отметила Мишонова в своем Telegram-канале.

16 октября сообщалось, что СК устроил проверку после отравления, на которое пожаловались 20 учащихся одной из школ города Клина. Следователи запросили документацию и опросили должностных лиц.

Роспотребнадзор направил на экспертизу образцы продуктов, которые дети употребили в пищу. Проверку по факту отравления также инициировали и в прокуратуре Московской области.