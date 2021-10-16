Риелтор назвал главную ошибку собственников недвижимости при сдаче жилья в аренду

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Самая главная ошибка собственников жилья при сдаче его в аренду — неправильно составленный договор найма по шаблону из интернета. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Кирилл Манаенков.

Как подчеркнул собеседник издания, все вопросы и проблемы, которые могут возникнуть между арендодателем и арендатором, должны четко прописываться в договоре.

— Самая главная ошибка — использование в качестве его основы стандартных форм из интернета. Так делать не нужно. Должны быть очень четко прописаны все случаи выселения вашего жильца, очень четко прописан скорый порядок его выселения, если он нарушает договоренности. Например, если последний день оплаты за жилье 10-е число каждого месяца, а квартирант не платит второй месяц и не выехал, то собственник жилья не несет ответственности за все его вещи в квартире, может приехать с полицией и вскрыть дверь, — рассказал эксперт.

По его словам, если квартирант не хочет покидать жилье, можно обратиться с этой проблемой к участковому. Правоохранитель может помочь освободить жилище от непорядочного квартиранта. Но только в том случае, если порядок выселения прописан в договоре, он реализуем в досудебном порядке. Если нет, то выселить арендатора возможно только после судебного решения.

В начале октября в беседе с «ВМ» эксперты пояснили, почему нет смысла покупать квартиру для сдачи в аренду. По их мнению, жилье, приобретенное специально для сдачи в аренду, окупится только через длительный срок.