Ученые назвали витамины, которые могут быть причиной развития рака

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Витамины В6 и В12 могут спровоцировать развитие рака легких. К такому мнению пришли медики, проанализировавшие данные 77 тысяч человек.

Частое применение витаминов группы B может вызывать онкологические заболевания. Однако эти витамины могут помочь человеку при повышенной утомляемости, сбоях в нервной системе и ухудшении зрения.

Наиболее подвержены рису от витаминов данной группы — курящие мужчины. По данным экспертов, те, кто принимает витамины, заболевают раком в два раза чаще, а те, кто еще и курит, — в три—четыре раза чаще, передает Daily Express.

— У мужчин, которые принимали более 55 микрограммов витамина В12 в сутки, риск возникновения рака легких был на 98 процентов выше по сравнению с мужчинами, которые не принимали витамины группы В, — заявил научный сотрудник и доцент Университета штата Огайо Теодор Браски.

Чтобы восполнить дефицит витаминов группы B, необходимо употреблять в пищу свинину, говядину, курицу, индейку, тунец и лосось.

В субботу, 16 октября, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием синтетических витаминов может привести к камнеобразованию в организме. Так он прокомментировал слова приглашенного в студию доктора медицинских наук Алексея Соболева.