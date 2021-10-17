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Стало известно, когда в России выпадет первый снег

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Общество
Стало известно, когда в России выпадет первый снег
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мокрый снег может выпасть в центре Европейской России уже в предстоящий вторник. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В воскресенье, 17 октября и в понедельник, 18 октября, температура воздуха ожидается выше многолетних значений. Она может подняться на один—два градуса. Днем столбики термометров будут показывать до восьми—десяти градусов выше нуля. Затем наблюдается резкое падение температуры.

— Во вторник ситуация начнет резко меняться. Ночью уже будут отрицательные температуры до минус трех градусов, в ночь на среду — до минус четырех, а уже во вторник вероятны снежинки. Это не снег, а мокрый снег, снежинки, — передает РИА Новости слова Вильфанда.

Также метеоролог предупредил, что из-за мокрого снега на дорогах возможна гололедица.

Во вторник и среду температура будет варьироваться от двух до семи градусов. Это является ниже нормы на два градуса. Снижение температуры связано с циклоном, который несет холодные массы с севера.

— А дальше вынос теплых воздушных масс приведет к значительному повышению температуры в четверг и особенно в пятницу, днем потеплеет от девяти до 14, а ночью в пятницу будет восемь—десять градусов, — заключил специалист.

В субботу, 16 октября, синоптики рассказали, что потепление в столице ожидается во второй половине предстоящей недели. По словам сотрудников центра погоды «Фобос», оно станет последним осенним всплеском тепла в городе.

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