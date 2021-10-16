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Синоптики сообщили, когда в Москве ожидается последний осенний всплеск тепла

Виктория Непомнищева

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили, когда в Москве ожидается последний осенний всплеск тепла
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Потепление ожидается в столице во второй половине предстоящей недели. По словам сотрудников центра погоды «Фобос», оно станет последним осенним всплеском тепла в городе.

Синоптики рассказали, что во вторник и среду, 19 и 20 октября, в Москве ожидается понижение температуры в ночные часы до отрицательных значений и первый снег. Однако вслед за волной холода в столичный регион ненадолго вернется атлантическое тепло. Столбики термометров покажут плюс 8–13 градусов.

— Это будет последний осенний всплеск тепла. Уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон ниже 5–7 градусов тепла, — цитирует специалистов агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, эксперты центра рассказали москвичам, когда лучше поменять летнюю резину на зимнюю.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый снег придет в столичный регион во вторник, 19 октября, однако формирования снежного покрова ожидать не стоит. По его словам, появление первого снега не стоит расценивать как фактическое наступление зимы, потому что она придет в столицу только в начале второй декады ноября.

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