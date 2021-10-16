«Рубикон»: синоптики рассказали, когда москвичам следует начать менять резину на зимнюю

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Автолюбителям в Москве и Центральной части России пора готовиться к смене летней резины на зимнюю. Синоптики центра погоды «Фобос» рекомендуют начать записываться на шиномонтаж.

Эксперты напомнили, что на предстоящей неделе, 19 и 20 октября, в Москве может выпасть первый снег. По словам метеорологов, хоть он и будет таять, но в ночные часы температура воздуха опустится до минус трех градусов, что сделает дорогу скользкой. Днем в регионе ожидается 2–7 градусов тепла.

— Это первый звоночек приближающейся зимы, и, не дожидаясь ажиотажа, можно отправиться в шиномонтажные мастерские уже в ближайшие дни, — предупредили синоптики.

По прогнозам специалистов, вслед за волной холода в регион придет атлантическое тепло, во второй половине недели температура повысится до плюс 8–13 градусов. Однако уже в воскресенье, 24 октября, вновь похолодает, передает агентство городских новостей «Москва».

— Уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон ниже рекомендованных для смены шин значений в 5–7 градусов тепла. И если первый снег и ближайшую волну холода еще можно как-то перетерпеть, то следующее воскресенье станет тем рубиконом, после которого ездить на летней резине станет небезопасно, — подчеркнули синоптики.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первый снег придет в столичный регион во вторник, 19 октября, однако формирования снежного покрова ожидать не стоит. По его словам, появление первого снега не стоит расценивать как фактическое наступление зимы, потому что она придет в столицу только в начале второй декады ноября.