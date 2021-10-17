Госпитализированного с заражением крови Клинтона оставили в больнице еще на сутки

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Экс-президент США Билл Клинтон, госпитализированный с заражением крови, пробудет в больнице еще сутки. Отправиться домой он сможет в воскресенье, 17 октября, по местному времени. Об этом сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

— Здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось в последние 24 часа. Он останется на ночь в медицинском центре UC Irvine, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра, — цитирует Уренью РИА Новости.

Также он добавил, что экс-президент в отличном настроении, проводит время с семьей и общается с друзьями.

Клинтона госпитализировали диагнозом «сепсис» во вторник, 12 октября. Он пожаловался на усталость и обратился в больницу для обследования.

По словам лечащих врачей, сначала у Клинтона диагностировали инфекцию мочевыводящих путей. По словам медиков, у пожилых людей это довольно частое явление, такие инфекции легко поддаются лечению.

Билл Клинтон — 42-й президент США, он занимал этот пост с 1993 по 2001 год. Он избирался от Демократической партии на два срока подряд. До этого Клинтон пять раз избирался губернатором штата Арканзас.