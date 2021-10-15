Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с заражением крови

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Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови. Об этом сообщает в четверг, 14 октября, портал CNN.

Клинтона доставили в одну из больниц Калифорнии.

Он «идет на поправку» и в «хорошем настроении», заявила пресс-секретарь бывшего президента США Ангела Урены.

— Он был доставлен в больницу уже с инфекцией, а не подхватил ее там. Его лечат при помощи антибиотиков, и врачи утверждают, что он реагирует на них положительно, — сообщает телеканал.

В последнее время Клинтон практически не появлялся на публике.