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Гинцбург рассказал про испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа

Виктория Храменкова

Общество
Гинцбург рассказал про испытания вакцины от COVID-19 в виде спрея для носа
Фото: Pixabay/ Thorsten Frenzel

Второй этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции в виде назального спрея — еще не начался. Это связано с отсутствием финансирования. Об этом заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее на сайте Минздрава РФ появились данные, что министерство выдало Центру имени Гамалеи разрешение на проведение соответствующих исследований. В сообщении уточнялось, что данный препарат будет испытываться на базе научно—исследовательского центра «Эко—безопасность» в Санкт—Петербурге. В нем примут участие 500 взрослых добровольцев.

— Исследования разрешены, но не стартовали, — передает РИА Новости слова Александра Гинцбурга.

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В конце августа «Вечерняя Москва» писала, что специалисты центра имени Гамалеи завершили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса и готовы перейти к клиническим испытаниям. Данный препарат представляет собой второй компонент «Спутника V» и распыляется в нос с помощью специального шприца с насадкой.

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