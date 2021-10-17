«Хозяин! Беда!»: как животные предупреждают людей о предстоящих катаклизмах

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Флора и фауна нередко предупреждает людей о предстоящих бедах. Насекомые и животные очень хорошо чувствуют надвигающиеся катаклизмы. Об этом рассказала экстрасенс Арина Ласка.

Пауки начинают плести больше паутины, а пчелы становятся агрессивнее? Это предвестник скорой засухи.

Если же ожидается наводнение, то первыми об этом сигнализируют муравьи — они начинают активно переселяться на деревья. Также предупредить об этом катаклизме могут ласточки. В таком случае птицы начинают вить свои гнезда высоко над водой, пишет Пятый канал.

Змеи могут покидать свои жилища перед землетрясением. А рыбы за несколько недель до него. Водные жители собираются в кучу, уходят на дно или выбрасываются на берег.

Домашние питомцы тоже могут быть предвестниками природных волнений. Коты могут громко мяукать, метаться из стороны в сторону. Собаки сигнализируя о катаклизмах — скулят, а иногда даже проявляют агрессию к своему хозяину. Попугаи за несколько часов или даже за несколько недель до природного явления могут кричать и очень волноваться.

В начале октября эксперты напомнили о том, как цвет кошки может влиять на судьбу человека. Этот дар есть у кошек разного окраса. Они могут не только предсказывать что-то плохое, но и нести добрые вести.