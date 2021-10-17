Эксперт напомнила правила переписки в мессенджерах

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Общение в различных мессенджерах для многих людей стало уже настолько привычным, что некоторые даже не задумываются о своей манере общения в них. Однако переписка предполагает следование определенным стандартам и правилам. Об этом рассказала доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина.

Так, например, в переписке к собеседнику лучше обращаться по имени. Нужно избегать обезличенных «приветов». Человеку приятнее видеть личное обращение к себе.

— Прежде чем написать, подумайте, сколько времени займет ответ на ваше сообщение у собеседника — пишите только в том случае, если это важно и безотлагательно, кратко и по делу, — советует эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Никогда не нужно сообщать свой негатив письменно. Переписка не сможет передать тон и чувства человека. Поэтому такие новости лучше обсуждать лично, считает Корягина.

Менять место встречи в мессенджере — тоже не стоит. Человек может не увидеть ваше сообщение. Поэтому лучше позвонить собеседнику и обсудить это.

Кроме этого, эксперт отмечает, что завершать разговор лучше коротким прощанием.

Деловая переписка должна вестись с соблюдением общих правил письменного делового этикета.

— Если вы пишете первый раз, начните с представления себя, своей компании и причины вашего обращения. Не рекомендуется использовать эмоджи в деловой переписке, — заявила маркетолог.

Если человек находится в поиске работы, то первое, на что обращают внимание работодатели — владение языком, родным или иностранным, зависит от того, на каком языке вы пишете.

Оперативность ответа — часть вашего уважения к собеседнику и обязательная часть бизнес этикета. Не нужно выдерживать время и демонстрировать свою занятость и значимость, заключила Инга Корягина.

В конце сентября психолог рассказала, как можно определить характер человека по переписке. Например, смайлики в сообщениях могут означать, что человек пытается отвлечь внимание своего адресата от чего-либо.