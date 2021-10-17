Названы три имени, обладатели которых вырастают эгоистами

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Часто родители выбирают имя для своего ребенка, даже не узнав его значения. Кто-то называет малыша в честь родственника или своего кумира, а кто-то прислушивается к советам знакомых.

Однако эксперты—именологи рекомендуют для счастливой судьбы своего наследника потратить несколько часов на поиски значений имен. Потому что некоторые распространенные имена могут иметь негативное влияние на жизнь.

С юных лет девочка по имени Александра пытается проявлять лидерские качества. Но она не знает, как правильно управлять своими эмоциями. Из-за этого она может иногда переходить за грани дозволенного. Она способна манипулировать окружающими. Кроме того — самодостаточна, независима и свободолюбива. Во взрослом возрасте Александра склонна совершать необдуманные поступки. Некоторую слабость и неудачи компенсирует вымещением злобы на близких людях, передает Пятый канал.

Характер Владислава — импульсивный и необузданный. С детства владелец этого имени очень требователен и резок в поступках. Во взрослом возрасте прослеживаются такие же тенденции. С опытом негатив лишь накапливается и усугубляет положение. Положительной чертой обладателя этого имени можно назвать быструю отходчивость.

Заключает топ имен — Петр. В юности Петя отдает свои приказы родителям, одноклассникам и даже педагогам. Он отказывается слушать советы и сразу впадает в гнев. В старшем возрасте Петру сложно совладать с эмоциями. Поэтому его близкому окружению всегда приходится ждать неприятных сюрпризов.

В конце сентября «ВМ» писала, что специалисты считают, что на энергию девушки может повлиять имя, которое дали ей при рождении. Они назвали три женских имени, обладающих сильной и «омолаживающей» энергетикой.