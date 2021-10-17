В России предложили ввести новые дорожные знаки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Минтранс и МВД России предлагают ввести в оборот новые дорожные знаки. Они будут обозначать места для зарядки электромобилей и мест, где запрещено движение автобусов, а также дорожную разметку диагональных пешеходных переходов.

— Для информирования водителей о местах зарядки электромобилей на объектах сервиса вносится новый знак дополнительной информации 8.26 «Зарядка электромобилей», — следует из постановления правительства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Кроме этого, предлагается ввести дорожный знак 3.34 «Движение автобусов запрещено». При этом знак не будет распространяться на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов.

Предполагается разрешить совмещать дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» с табличками «Вид транспортного средства» и «Время действия».

В проекте также предлагается внести новый вид дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода.

В начале сентября «ВМ» писала о том, что почти половина лишенных прав водителей не смогли сдать экзамены на их повторное получение в Москве. С первого раза теоретическую часть удалось сдать лишь 1744 экзаменуемым, а практическую — 680.