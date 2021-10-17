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Врач назвал заболевания, которые можно определить по запаху

Марина Найденкова

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Общество
Врач назвал заболевания, которые можно определить по запаху
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Некоторые больные люди могут источать запахи своего недуга, но они минимальны, и уловить их обычному человеку почти невозможно. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер.

Так, например, запахи источают пациенты с болезнями печени и люди с гангреной легкого, когда к тяжелой пневмонии присоединяется флора типа синегнойной палочки.

— Также запах есть, если тяжелый запущенный сахарный диабет: когда ситуация с тяжелым так называемым кетозом — запах кетозовых тел. Это перепутать ни с чем нельзя. Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет. Запах, в принципе, это потрясающий критерий. В недавние времена это был для нас один из самых важных инструментов диагноза, — поделился врач.

Собеседник издания также подчеркнул, что классическая российская терапевтическая школа ранее занималась обучением врачей базисным элементам запахов. Используя знания и умения, доктора могли заподозрить ряд диагнозов у пациентов по такому показателю.

Россия занимает первое место по числу смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. О том, как продлить свою жизнь, «ВМ» 9 октября рассказал геронтолог, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Московского медико-стоматологического университета Юрий Конев.

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