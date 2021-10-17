Китай удивил американскую разведку новой гиперзвуковой ракетой

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Испытания способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты, которые в августе 2021 года проводил Китай, «застали врасплох» разведку США. Об этом в воскресенье, 17 октября, пишет издание Financial Times.

По данным СМИ, китайская сторона показала «передовой космический потенциал, застигнувший разведку США врасплох». По словам источников издания, ракете не удалось достигнуть цели, однако Китай смог добиться прогресса в разработке гиперзвукового оружия и продвинулся в этой сфере гораздо дальше, чем предполагали американские разведывательные службы.

— Мы понятия не имеем, как они это сделали, — рассказал один из источников газеты с американской стороны.

Собеседники газеты отметили, что ракета способна пересечь южный полюс. Это создает большую проблему для разведки США, чьи силы сосредоточены на севере, передает РИА Новости.

До этого новую гиперзвуковую ракету впервые испытала Северная Корея. Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Ракета была разработана Академией военных наук Северной Кореи.