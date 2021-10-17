XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Китай удивил американскую разведку новой гиперзвуковой ракетой

Полина Долганова

В мире
Китай удивил американскую разведку новой гиперзвуковой ракетой
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Испытания способной нести ядерный заряд гиперзвуковой ракеты, которые в августе 2021 года проводил Китай, «застали врасплох» разведку США. Об этом в воскресенье, 17 октября, пишет издание Financial Times.

По данным СМИ, китайская сторона показала «передовой космический потенциал, застигнувший разведку США врасплох». По словам источников издания, ракете не удалось достигнуть цели, однако Китай смог добиться прогресса в разработке гиперзвукового оружия и продвинулся в этой сфере гораздо дальше, чем предполагали американские разведывательные службы.

— Мы понятия не имеем, как они это сделали, — рассказал один из источников газеты с американской стороны.

Собеседники газеты отметили, что ракета способна пересечь южный полюс. Это создает большую проблему для разведки США, чьи силы сосредоточены на севере, передает РИА Новости.

До этого новую гиперзвуковую ракету впервые испытала Северная Корея. Испытания прошли на одном из полигонов на севере страны. Ракета была разработана Академией военных наук Северной Кореи.

Читайте также:
РакетыКитайСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте