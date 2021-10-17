Власти Москвы рассказали о ходе реализации программы по развитию городских школ искусств

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Одна из крупнейших систем дополнительного образования в мире действует в столице, в нее входит 139 школ искусств. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в воскресенье, 17 октября.

— Самое популярное направление в городских школах искусств — музыка. Ей обучают в 133 учреждениях. По программе поддержки детского творчества «Искусство — детям» ремонтируются действующие здания, строятся дополнительные корпуса, — рассказала заммэра.

Дети в школах искусств могут освоить игру на фаготе или блокфлейте. Клавесинами оснащены 16 учреждений, а игре на органе обучат еще в 28.

Наиболее талантливые ученики музыкальных школ получают дополнительную поддержку. Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства вручают в 19 номинациях, в частности в фортепиано и живописи.

Обладатели грантов в 2020 году получили от 15 до 50 тысяч рублей в индивидуальных номинациях. Коллективные позволяли получить вознаграждение в размере от 30 до 150 тысяч рублей.

При этом воспитанники столичных школ искусств в прошлом году одержали 5267 побед в конкурсах различного уровня. В их число входит 848 наград первой степени, а также гран-при.

Одним из талантливых ребят является Семен Саломатников, учащийся Детской музыкальной школы имени А. Б. Гольденвейзера. Он играет на трубе и является финалистом конкурса на соискание грантов мэра в области культуры и искусства.

Участие в конкурсе, по словам Саломатникова, было его мечтой, и она осуществилась благодаря полученным знаниям в школе. Юноша уверен, что залогом успеха стало наличие современных инструментов в Школе Гольденвейзера.

Образовательное учреждение отремонтировали в 2019 году в рамках проекта «Искусство детям». Коллекция школы пополнилась 117 новыми музыкальными инструментами, в частности, девятью балалайками, двумя гобоями и семью домрами.

Финалистом конкурса также стал студент колледжа при Московском государственном институте музыки имени А. Г. Шнитке, балалаечник Алексей Кузнецов. Творческая атмосфера и комфортные условия колледжа помогли ему дойти до финала, подчеркнул молодой человек.

В рамках проекта «Искусство — детям» в колледж при институте закупили 79 музыкальных инструментов. Среди них — два рояля, десять смычковых и восемь клавишных инструментов.

Учащийся Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Ф. Шопена Лев Давыдов играет на фортепиано. Он уже занял первые места на конкурсах «Наследники Орфея» и «Музыка без границ».

При этом особое место в списке его достижений занимает выход в финал на соискание грантов мэра. Проект «Искусство — детям» позволил приобрести в колледж 32 музыкальных инструмента, в том числе шесть фортепиано, маримбу и вибрафон.