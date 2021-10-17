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Астролог рассказал, чем грозит знакам зодиака завершение ретроградного Юпитера

Полина Долганова

Общество
Астролог рассказал, чем грозит знакам зодиака завершение ретроградного Юпитера
Фото: pixabay.com/TBIT

Юпитер поменяет направление движения с ретроградного на директное 18 октября и будет находиться в созвездии Козерога. О том, к каким последствиям могут привести изменения в положении небесных тел, рассказал астролог, участник «Битвы экстрасенсов» Денис Холодницкий.

По его словам, Юпитер отвечает за образование и социальную жизнь. Кроме того, планета имеет влияние на самореализацию.

— Вы, наверное, заметили, как в эти четыре месяца тяжело давалось обучение, возможно, откладывались, переносились или заканчивались не в вашу пользу судебные разбирательства. Да-да, это все ретроградный Юпитер. Спешу вас обрадовать, наконец-то Юпитер возвращается в директное направление, — отметил экстрасенс.

Он добавил, что за последние месяцы планета навела много хаоса, к которому людям удалось адаптироваться. Теперь всем нужно быть готовыми к резким изменениям в жизни. Для этого стоит обращать внимание на детали и выносить соответствующие уроки.

Холодницкий подытожил, что в жизни людей начнется новый благоприятный период. Однако до конца текущего месяца всем стоит быть начеку и проявляться осторожность, пишет Пятый канал.

Имя мужчины способно рассказать о его характере. Так, некоторые молодые люди с ранних лет отличаются верностью и надежностью, а другие — легкомысленностью и свободолюбием. Специалисты портала SM News назвали пять мужских имен, обладатели которых женятся раз и навсегда.

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