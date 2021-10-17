Остановки на «островках безопасности» предложили запретить в России

дорога / Фото: Анна Быкова

Минтранс и МВД предложили изменить правила дорожного движения и запретить автомобилям останавливаться на «островках безопасности». Об этом говорится в проекте постановления правительства России.

— Дополнить абзацем следующего содержания: [Остановка запрещается] на островках направляющих и островках безопасности, — говорится в документе.

Авторы постановления отмечают, что в настоящее время на «островках» приходится размещать специальные архитектурные формы и бетонные блоки, чтобы водители могли распрознать остановочный пункт и не создавали хаоса. Из-за этого не только ухудшается внешний вид города, но и снижается безопасность на дорогах, особенно в холодное время года.

В ведомствах считают, что запрет остановки улучшит видимость и повысит безопасность дорожного движения на пешеходных переходах.

Документом также предлагается ввести новые дорожные знаки, которые будут обозначать места для зарядки машин и пешеходную разметку, пишет РИА Новости.

До этого МВД и Министерство транспорта России предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, предлагается ограничить максимальную скорость 25 километрами в час.