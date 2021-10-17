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МиГ-31 сопроводил над Японским морем бомбардировщик США

Полина Долганова

Политика
МиГ-31 сопроводил над Японским морем бомбардировщик США
Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель МиГ-31 вылетал для сопровождения бомбардировщика Соединенных Штатов над Японским морем. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает Национальный центр управления обороной.

Сопровождение пришлось совершить после того, как средства контроля зафиксировали в воздушном пространстве над нейтральными водами военную цель, которая приближалась к границе России.

Отечественный истребитель, поднятый для сопровождения, относится к составу дежурных сил Восточного военного округа.

Российскому военному самолету удалось распознать в приближающемся объекте бомбардировщик B-1B воздушно-военных американских сил. Отмечается, что судно так и не пересекло российскую границу, пишет РИА Новости.

15 октября в Минобороны сообщили, что американский эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в море около Владивостока. Судно взяло обратный курс после приближения к БПК «Адмирал Трибуц» на расстояние менее 60 метров.

Корабль, как уточнили в министерстве, сперва проигнорировал предупреждение военных и продолжил попытку пересечения государственной границы в Японском море. Действия экипажа эсминца, по мнению Минобороны, являются грубым нарушением международных правил.

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