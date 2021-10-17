Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с Днем отца

Фото: instagram/maxgalkinru

Дети российского телеведущего Максима Галкина трогательно поздравили его с Днем отца в воскресенье, 17 октября. Об этом сам шоумен рассказал на своей странице в Instagram.

В своем профиле Галкин опубликовал видеозапись, на которой запечатлено поздравление от сына Гарри и дочери Лизы.

Мальчик зачитал папе рэп и подарил открытку, а дочка подарила Галкину оригами и письмо с пожеланиями.

— Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили, — подписал публикацию артист.

До этого Максим Галкин показал, как его восьмилетние дети с энтузиазмом убирают дом, отказавшись ради этого занятия от обеда. На кадрах видно, как Гарри и Лиза, схватившись за веник и пылесос, наводят чистоту в особняке в деревне Грязь. За уборкой наблюдает их мама Алла Пугачева. Она хвалит двойняшек и приглашает их к столу.

Президент России Владимир Путин в начале октября учредил День отца. Праздник дополнит День матери, официально появившийся в 1998 году, и будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. В частности, в этом году День отца выпадает на 17-е число. «Вечерняя Москва» выяснила, как появился этот праздник и в каких странах он уже стал привычным.