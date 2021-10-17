Папа, спасибо: кто придумал День отца и как его надо отмечать

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Президент России Владимир Путин в начале октября учредил День отца. Праздник дополнит День матери, официально появившийся в 1998 году, и будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. В частности, в этом году День отца выпадает на 17-е число. «Вечерняя Москва» выяснила, как появился этот праздник и в каких странах он уже стал привычным.

История праздника

День отца неофициально начали отмечать в Америке еще в начале XX века. Считается, что инициатором праздника была Сонора Смарт Додд. Мать девушки умерла во время родов, когда Соноре было 16 лет, после чего ее папа в одиночку воспитывал шестерых детей. Этим праздником Сонора хотела выразить ему благодарность. Девушка обратилась к властям, которые поддержали ее идею.

В первый раз День отца отметили в Америке 19 июня 1910 года. Однако статус национального этот праздник получил значительно позже: 36-й президент США Линдон Джонсон утвердил его только в 1966 году. В качестве даты было выбрано третье воскресенье июня. Вслед за Америкой День отца стали отмечать и другие государства, однако во многих странах праздник до сих пор не считается официальным.

День отца в мире

В большинстве стран праздник не имеет фиксированной даты. Многие государства, подобно Америке, отмечают День отца в третье воскресенье июня: например, Франция, Канада, Япония, Греция, Кипр, Ирландия, Индия, Венгрия, Турция, Тунис, Шри-Ланка, Чехия и ряд других стран.

Однако в некоторых государствах День отца отмечается в другое время. В частности, в Германии праздник совпадает с днем Вознесения Господня (в 2021 году он выпал на 13 мая), а в Литве и Швейцарии его отмечают в первое воскресенье лета.

Во многих странах День отца имеет устоявшиеся традиции. Например, итальянцы на праздник дарят своим отцам различные подарки: в частности, распространенным вариантом является бутылка дорогого вина, которую дополняют каким-нибудь аксессуаром, одеждой или парфюмом.

А вот в Германии этот праздник отмечается с небывалым размахом: мужчины собираются в компании и, оставив жен дома, отправляются на природу. С собой они берут тележки со спиртными напитками и закусками.

День отца в России

День отца отмечался в РФ и раньше, однако традиции и даты значительно отличались в каждом регионе. В июле в Минтруде предложили утвердить этот праздник официально. В пояснительной записке к проекту указа объяснялось, что необходимость этого праздника связана с поправками к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства. В пресс-службе ведомства отмечали, что инициатором идеи стала бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 4 октября. Согласно документу, новый праздник призван повысить в стране значимость отцовства и укрепить институт семьи. Начиная с 2021 года День отца будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября.

День матери в стране официально утвержден еще в 1998 году: каждый год этот праздник отмечается в последнее воскресенье осени. В этом году он выпадает на 28 ноября.