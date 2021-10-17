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Онколог назвал способы распознать рак кишечника на ранней стадии

Полина Долганова

Общество
Онколог назвал способы распознать рак кишечника на ранней стадии
Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, как определить рак кишечника на ранней стадии.

По его словам, более чем у пяти процентов людей рак возникает из-за наследственности. Среди передаваемых из поколения в поколение недугов числятся синдром Линча, семейный аденоматоз толстой кишки и ассоциированный полипоз.

Данные патологии могут развиться в организме, если у пациента воспаляется толстая кишка. Кроме того, крайне неблагоприятно на организм могут повлиять курение, чрезмерное употребление алкогольных напитков и ожирение.

— Первыми признаками грозного заболевания могут являться нарушения функций желудочно-кишечного тракта. Такие как потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, запоры, анемия, снижение массы тела, общая слабость, — подытожил специалист в разговоре с Пятым каналом.

Накануне сообщалось, что витамины В6 и В12 могут спровоцировать развитие рака легких. К такому мнению пришли медики, проанализировавшие данные 77 тысяч человек. По словам экспертов, частое применение витаминов группы B может вызывать онкологические заболевания. Однако эти витамины могут помочь человеку при повышенной утомляемости, сбоях в нервной системе и ухудшении зрения.

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