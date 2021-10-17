«Картошку чистит классно»: Газманов оценил кулинарные таланты Пугачевой

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Российский певец Олег Газманов, который недавно впервые посетил дом Аллы Пугачевой и Максима Галкина, остался под впечатлением от кулинарных талантов Примадонны.

По его словам, он не умеет чистить картошку так же хорошо, как хозяйка дома.

— Она так картошку чистит классно. Я так не умею. Прямо так тоненько. Вот как она нас угощала, какая все-таки она хозяйка! Сейчас все скажут, что Газманов уличил Пугачеву в том, что она сама чистит картошку, — поделился артист в эфире телеканала НТВ.

До этого Алла Пугачева устроила у себя в замке вечеринку, куда пригласила всех членов жюри программы «Голос. 60+». В гости к певице приехали Валерий Леонтьев, Олег Газманов с супругой Мариной, артист Стас Намин и певица Лайма Вайкуле.

Супруг Примадонны Максим Галкин показал ее танец с Кристиной Орбакайте. Звезды зажгли на дне рождения певца Николая Баскова. После торжественной части и тостов началась дискотека. Под живое исполнение звездных гостей приглашенные пустились в пляс. Не остались в стороне и Алла Пугачева с дочкой Кристиной Орбакайте. Они вместе с удовольствием, не смущаясь камер, показали класс на танцполе.