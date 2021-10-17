Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы ведущего и телезрителей в прямом эфире на ТВЦ / Фото: Телеканал «ТВ Центр»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником. Своим поздравлением глава города поделился в воскресенье, 17 октября, в социальной сети «ВКонтакте».

— Поздравляю с праздником работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы заботитесь о чистоте города. Благодаря вам преображаются улицы, общественные пространства, дороги, — написал Собянин.

Он также поблагодарил всех работников отрасли за то, что они добросовестно относятся к профессии и пожелал им здоровья.

— Спасибо, друзья, за добросовестную работу! Желаю вам здоровья!, — сказал столичный мэр.

Данный профессиональный праздник впервые отметили в России в 1996 году. С 2000 года праздник отмечают в третье воскресенье октября.

15 октября Сергей Собянин поздравил сотрудников Центральной станции скорой медицинской помощи имени Пучкова в столице с днем рождения их службы. Глава города отметил, что сейчас врачами, фельдшерами и медсестрами в столице работают «настоящие герои нашего времени».