Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства Москвы с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником. Своим поздравлением глава города поделился в воскресенье, 17 октября, в социальной сети «ВКонтакте».
— Поздравляю с праздником работников дорожного хозяйства! В любую погоду вы заботитесь о чистоте города. Благодаря вам преображаются улицы, общественные пространства, дороги, — написал Собянин.
Он также поблагодарил всех работников отрасли за то, что они добросовестно относятся к профессии и пожелал им здоровья.
— Спасибо, друзья, за добросовестную работу! Желаю вам здоровья!, — сказал столичный мэр.
Данный профессиональный праздник впервые отметили в России в 1996 году. С 2000 года праздник отмечают в третье воскресенье октября.
15 октября Сергей Собянин поздравил сотрудников Центральной станции скорой медицинской помощи имени Пучкова в столице с днем рождения их службы. Глава города отметил, что сейчас врачами, фельдшерами и медсестрами в столице работают «настоящие герои нашего времени».