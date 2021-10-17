Обновленные правила вывоза детей за границу вступили в силу в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Приказ МВД, который вносит изменения в правилах вывоза детей за границу, вступил в силу в воскресенье, 17 октября.

Согласно постановлению, теперь отец и мать ребенка могут выразить свое несогласие на выезд дитя из страны. Запрет может быть не только общим, но и распространяться на конкретные страны и временные промежутки.

До этого опекуны могли указывать только те даты и страны, в которые можно вывозить ребенка.

Новым документом также регламентируется отзыв заявления о несогласии на выезд.

Законный представитель ребенка, который заявил о несогласии на выезд подопечного, сможет выводить его в другие страны только в случае наличия российского гражданства.

Кроме того, постановление сократило срок обработки заявлений с пяти до двух дней, передает РИА Новости.

Аэропорт Домодедово недавно внедрил программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в ожидании рейса. Так, в общей зоне терминала расположена комната матери и ребенка. Она оборудована кухней, игровой и зоной для отдыха. Здесь мамы могут получить подгузники или одноразовые пеленки. На кухне установлены кулеры с горячей и холодной водой, есть возможность подогреть детское питание.