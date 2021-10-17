XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Обновленные правила вывоза детей за границу вступили в силу в России

Полина Долганова

Общество
Обновленные правила вывоза детей за границу вступили в силу в России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Приказ МВД, который вносит изменения в правилах вывоза детей за границу, вступил в силу в воскресенье, 17 октября.

Согласно постановлению, теперь отец и мать ребенка могут выразить свое несогласие на выезд дитя из страны. Запрет может быть не только общим, но и распространяться на конкретные страны и временные промежутки.

До этого опекуны могли указывать только те даты и страны, в которые можно вывозить ребенка.

Новым документом также регламентируется отзыв заявления о несогласии на выезд.

Законный представитель ребенка, который заявил о несогласии на выезд подопечного, сможет выводить его в другие страны только в случае наличия российского гражданства.

Кроме того, постановление сократило срок обработки заявлений с пяти до двух дней, передает РИА Новости.

Аэропорт Домодедово недавно внедрил программу по развитию семейных сервисов, чтобы родителям и детям стало проще проходить предполетные процедуры и комфортнее проводить время в ожидании рейса. Так, в общей зоне терминала расположена комната матери и ребенка. Она оборудована кухней, игровой и зоной для отдыха. Здесь мамы могут получить подгузники или одноразовые пеленки. На кухне установлены кулеры с горячей и холодной водой, есть возможность подогреть детское питание.

Читайте также:
правилародителиДети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте