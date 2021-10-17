Выставка о специалистах городского хозяйства столицы открылась в парке Победы
Выставка проекта #Ценныекадры открылась в столичном парке Победы в воскресенье, 17 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
По случаю Дня работников дорожного хозяйства москвичи смогут узнать о том, чем занимается гладильщица асфальта, что делает дороги ровными и почему бетонирование является настоящей наукой.
На выставке также можно будет увидеть фотографии инженеров, техников и других специалистов городского хозяйства Москвы.
Всего на выставке собрано 30 фоторабот, которые рассказывают о труде тех, кто изо дня в день заботится о комфорте москвичей.
У каждого из стендов горожане смогут найти специальный QR-код, с помощью которого можно перейти к страницам интервью с работниками комплекса, а также узнать больше о выставке.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником. Своим поздравлением он поделился в воскресенье, 17 октября, в социальной сети «ВКонтакте».
Глава города поблагодарил всех работников отрасли за то, что они добросовестно относятся к профессии, и пожелал им здоровья.