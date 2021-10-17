Иммунолог перечислил симптомы коронавируса, при которых нужно вызвать скорую

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Высокая несбиваемая температура, а также трудности с дыханием и посинение кожи при коронавирусе указывают на то, что больному необходимо срочно вызвать скорую. Об этом рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, вышеперечисленные симптомы свидетельствуют о переходе болезни в более серьезную стадию. При таких реакциях организма значительно повышается риск летального исхода.

— Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет. Это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь, — рассказал специалист порталу URA.RU.

Он добавил, что, если пациент хочет избежать подобных симптомов, ему необходимо постоянно отслеживать сатурацию крови с помощью пульсоксиметра. Если прибор показывает значение менее 93, это является поводом для госпитализации.

Врач подытожил, что при «дельта»-штамме коронавируса инфекция развивается очень быстро, поэтому следить за состоянием здоровья крайне важно.

Количество антител к коронавирусу после болезни достигает максимума в крови человека через месяц, а через два–три месяца оно начинает стремительно падать. Об этом Николай Крючков рассказал в беседе с «Вечерней Москвой». По его словам, самое высокое количество антител в крови фиксируется через 1–1,5 месяца после инфекции. Потом же, через 2,5–3 месяца после болезни, количество антител снижается крайне быстро: их становится в три раза меньше.