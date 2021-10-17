«Погодная лихорадка»: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Погодная лихорадка» придет в Москву на следующей неделе: сначала москвичи столкнутся с температурой до плюс 6 градусов днем и с заморозками по ночам, а позже, с четверга, станет значительно теплее. К выходным воздух прогреется до плюс 14 градусов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября, — пояснил специалист.

По его словам, в понедельник температура воздуха днем упадет до плюс 4–9 градусов, во вторник ночью ожидается до минус 1–4 градусов. После 12:00 температура поднимется до показателей выше 1–6 градусов. При этом местами могут пройти дожди с небольшим снегом.

В ночь на среду на дорогах появится первый гололед, поскольку в этот день в город придет похолодание до 5 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров не превысят плюс 5 градусов. Среда станет самым холодным днем недели.

В четверг ситуация изменится: температура поднимется до 7–13 градусов выше нуля. В конце недели потепление усилится, однако без дождей обойтись не удастся, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 17 октября, в Московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха прогреется до 8–10 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров опустятся до плюс трех градусов.