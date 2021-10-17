XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 17 октября

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 17 октября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В воскресенье, 17 октября, в Московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха прогреется до 8–10 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров опустятся до плюс трех градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Атмосферное давление составит 743–745 миллиметров ртутного столба.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в России выпадет первый снег. Во вторник и среду температура будет варьироваться от двух до семи градусов тепла, что ниже нормы на два градуса. Снижение температуры связано с циклоном, который несет холодные массы с севера. Также метеоролог предупредил, что из-за мокрого снега на дорогах возможна гололедица.

В субботу, 16 октября, эксперты центра рассказали москвичам, когда лучше поменять летнюю резину на зимнюю.

Читайте также:
ПогодаОсеньМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Все мнения
О проекте