Дождь и сильный ветер ожидаются в Москве 17 октября

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В воскресенье, 17 октября, в Московском регионе ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха прогреется до 8–10 градусов тепла. В ночное время суток столбики термометров опустятся до плюс трех градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Атмосферное давление составит 743–745 миллиметров ртутного столба.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в России выпадет первый снег. Во вторник и среду температура будет варьироваться от двух до семи градусов тепла, что ниже нормы на два градуса. Снижение температуры связано с циклоном, который несет холодные массы с севера. Также метеоролог предупредил, что из-за мокрого снега на дорогах возможна гололедица.

В субботу, 16 октября, эксперты центра рассказали москвичам, когда лучше поменять летнюю резину на зимнюю.