Москвичам пообещали по-сентябрьски теплую погоду на будущей неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Теплая и безоблачная погода ожидается в столичном регионе на предстоящей неделе. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, температурные показатели на несколько градусов будут превышать климатическую норму октября:

— В первой половине рабочей недели столицу окутает циклон, который обеспечит теплую погоду в городе. Его влияние мы будем ощущать в понедельник и во вторник. В этот период не предполагается отрицательных температур.

Так, 18 октября, в течение суток в городе ожидаются переменная облачность, местами — небольшой дождь. Температурный фон сохранит показатели воскресенья: ночью — 7–9 градусов выше нуля, а днем плюс 8–10 градусов, ветер западный, умеренный.

Во вторник, 19 октября, сохранятся аналогичные температурные показатели, но в ночные часы, по словам эксперта, столицу накроет «дождевой волной»:

— В среду в столичной погоде произойдет переломный момент, так как в этот день Москву пересечет холодный атмосферный фронт. Следовательно, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность: ночью — минус 1 — плюс 2 градуса, а днем столбики термометров не превысят пяти градусов с положительной отметкой. Юго-западный ветер сменится на северо-западный. Также в ночные часы пойдет дождь с вкраплениями мокрого снега.

Эксперт отметила, что именно среда станет самым холодным днем предстоящей недели:

— Однако уже в четверг холод сменится на тепло и отрицательной температуры не предвидится. Ночь будет относительно теплой 21 октября: плюс 3–5 градусов. В дневные часы эти показатели достигнут плюс 10–12 градусов. Ветер будет дуть юго-западный, сильный, местами в столице ожидаются дожди.

К концу недели, как уточнила Позднякова, москвичей ожидает «дополнительная порция тепла»:

— Ближе к выходным погодные условия приблизятся к показателям начала сентября. Даже ночью столбики термометров достигнут отметки плюс 11 градусов, а днем этот показатель повысится еще на два градуса.

В выходные в городе ожидаются переменная облачность, сильные дожди, ночные температуры будут держаться в пределах плюс 8–10 градусов, а дневные не опустятся ниже плюс 11–13.